"Lo Stadium esaurito aspetta la stella argentina".

Nell'edizione odierna Tuttosport apre in prima pagina con l'esordio della Juventus in campionato contro il Sassuolo: "Notte Di Maria. Lo Stadium esaurito aspetta la stella argentina". A centro pagina spazio alla prima vittoria in campionato della Roma: "Cristante la prima gioia". Di spalla il mercato del Torino: "Toro, arriva Schuurs!".