PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Oltraggio al re"

"Oltraggio al re", apre così Tuttosport in prima pagina, nell'edizione di oggi. "L'UEFA nomina Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho e Chiesa nella Top11 Europea, ma esclude clamorosamente Chiellini". In taglio basso spazio al calendario di Serie A: "Ore 18.30: la nuova A". Sempre in basso in evidenza un'indiscrezione di mercato: "Attento Milan! Psg, per Theo 40milioni".