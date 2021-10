PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ora basta!"

"Ora basta!". Titola così in prima pagina Tuttosport. "Locatelli: 'Dobbiamo esporci contro il razzismo sinora non si è fatto nulla. Siamo stufi di questa follia'. Insulti a Koulibaly: preso il colpevole, daspo di 5 anni. Brava Fiorentina: 'Non entrerà mai più al Franchi'". A centro pagina le dichiarazioni di Paul Pogba sul suo futuro: "Pogba, ma dici sul serio?". Di spalla spazio a Belotti che tarda a rinnovare col Torino: "Milan, il Gallo nella testa".