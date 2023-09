"Lecce, che botta!".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica l'apertura in prima pagina alla Juventus: "Aggrappati a Chiesa aspettando Yildiz". In taglio alto spazio alla vittoria dell'Inter a Salerno: "Lautaro si fa in 4 e rialza l'Inter". Di spalla il Napoli, al secondo poker consecutivo: "Osimhen e Kvara, risposte da Napoli. Lecce, che botta!".