PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Osimhen supershow!”

“Osimhen supershow. Napoli, che rimonta a Leicester: 2-2". Titola così in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport che dà spazio al pareggio del Napoli in Europa League al King Power Stadium di Leicester. Al centro si parla di portieri: "Gigio chi? Domenica sera Juve-Milan: mentre Donnarumma non ha il posto fisso nel Psg, Szczesny allontana la sua ombra e sfida Maignan". In taglio alto il Torino: "Juric: "Al Toro mancava qualità"". A lato Europa League e la sconfitta della Lazio: "Pasticcio Strakosha". Sulla destra anche i cinque gol della Roma in Conference League: "Il capolavoro di Mou, è Roma spettacolo".