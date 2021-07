PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Pazzi di voi!"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le imprese della Nazionale italiana e del tennista azzurro Berrettini a Londra: "Pazzi di voi! Ascolti straordinari per la Nazionale di Mancini che va all'assalto di Euro 2020. Berrettini in semifinale a Wimbledon 61 anni dopo Pietrangeli". In taglio alto spazio alla vittoria dell'Inghilterra contro la Danimarca: "Brexit? No, Kane!". In basso spazio alla Juventus: "Allegri sorride, da Chiesa a CR7 è un EuroJuve".