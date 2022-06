"Il mercato in 100 risposte".

"Pogba, Dovbyk, Dybala. Ecco come finirà", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Il mercato in 100 risposte". A centro pagina spazio alle dichiarazioni di Gatti, dopo l'esordio in Nazionale: "Italia e Juve, non mi spaventa nulla". Più basso la promozione in Serie B del Palermo: "Estasi Palermo: Bentornato!".