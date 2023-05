PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pogba è per te!"

"Per il Polpo ennesimo ko: muscolare. La Juve di Fagioli vince con dedica speciale".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedicata l'apertura in prima pagina alla vittoria della Juventus contro la Cremonese: "Pogba è per te! Per il Polpo ennesimo ko: muscolare. La Juve di Fagioli vince con dedica speciale". In apertura il Torino che ha espugna il Bentegodi: "Toro, l'8 per l'Europa". Di spalla spazio al Milan: "Milan, imbarazzo ultrà. Scaroni, ma che dici?".