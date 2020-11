PRIMA PAGINA - Tuttosport punge Pirlo: "No CR7, no Juve"

"No CR7, no Juve". Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. I bianconeri di Andrea Pirlo, senza Cristiano Ronaldo, hanno pareggiato ieri a Benevento. Alla rete iniziale di Alvaro Morata ha risposto un gran gol di Gaetano Letizia per l’1-1 meritato della formazione allenata da Pippo Inzaghi.