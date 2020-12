PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Raiola rivela: Juve, Pogba c'è!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con l'intervista esclusiva a Mino Raiola, di cui ieri il quotidiano aveva concesso alcune anticipazioni, titolando: "Juve, Pogba c'è!". L'agente del centrocampista francese parla così: "A Manchester non è felice e lascerà lo United. Sì, potrebbe tornare a Torino. Ibra-CR7 sarebbe stata una coppia perfetta per Pirlo. E sono fiero del Golden Boy ad Haaland":

Finalmente! - Taglio alto dedicato alla sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo, che torna dopo due anni e mezzo di assenza. Questa sera al Camp Nou di Barcellona i due saranno finalmente di fronte per giocarsi il primo posto nel girone di Champions League.

Qatar2022, parla Mancini: "E' un buon sorteggio" - Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Così recita il girone dell'Italia per le qualificazioni a Qatar 2022. Tre squadre ampiamente abbordabili più la Svizzera, una selezione che ha rischiato di entrare in prima fascia, ma che non sta attraversando un ottimo periodo, con sette sconfitte nelle ultime gare.