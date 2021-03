PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Rifondazione Juve"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con la ripartenza del progetto bianconero dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Rifondazione Juve. De Ligt e Chiesa colonne del nuovo progetto. Se Ronaldo non rimane tre le possibili nuove destinazioni: United, Psg o Sporting Lisbona". Al centro le dichiarazioni del difensore dell'Inter in caso di vittoria del campionato: "Skriniar: 'Mi tatuo lo scudetto'".