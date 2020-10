PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ronaldo: ora gioco io!"

"Ronaldo: ora gioco io!": questo il titolo che campeggia al centro dell'apertura odierna di Tuttosport. Dopo il tampone negativo, CR7 è pronto a riaccendere la Juve, che senza di lui ha steccato con Crotone, Verona e Barcellona. Domani contro lo Spezia rientrerà anche Chiellini. Di fianco c'è spazio anche per la straordinaria impresa di Sonego, che ha battuto in due set Novak Djokovic.

Ansu Fati - "Sogno il Golden Boy" è il titolo in taglio alto che introduce l'intervista del quotidiano ad Ansu Fati. Oggi il talento del Barça compie diciotto anni: "Desidero conquistare il vostro fantastico premio - ha rivelato ai colleghi - da quando avevo 5 anni e lo vinse Messi. Entusiasmante essere tra i 20 finalisti: l'albo d'oro è una parata di stelle".

Inter e Cairo - In taglio basso Tuttosport dedica spazio al match che vedrà impegnata l'Inter alle 18: "Inter, assalto alla vetta senza Lukaku". Di fianco, invece, la notizia che ha un po' inquietato il mondo granata nelle ultime ore: "Cairo positivo e in ospedale, Toro in ansia", titola il quotidiano.