PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Salah spezza la magia. Il Napoli resta primo"

"Salah spezza la magia. Il Napoli resta primo", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. "Stop dopo 13 vittorie di fila: 2-0 Liverpool". In apertura spazio alla Juve, impegnata oggi in Champions contro il PSG: "Allegri. Le scuse, la rabbia, l'orgoglio". A centro pagina spazio all'Inter, sconfitta in Champions a Monaco prima del big match di campionato contro la Juve: "Inter, turnover e ko. Ora Juve e Skriniar".