PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Senza appello”

Tuttosport apre in prima pagina con la gara fra Juventus e Milan, posticipo della 35ª giornata che può cambiare la corsa Champions per queste due squadre."Senza appello. Stasera Juve-Milan vale un posto in Champions". In taglio alto spazio al ciclismo e a Ganna, che ha vinto la cronometro d'apertura al Giro. Sulla destra il caos legato alla Superlega: "Superlega, prove di armistizio". Spazio anche alla vittoria dell'Inter sulla Sampdoria: "Festa Inter con 5 gol e tanti dubbi".