PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Senza vergogna"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con il pesantissimo ko della Juventus in Champions League: "Senza vergogna. Juve inguardabile e rinunciataria a Londra: lezioni di calcio del Chelsea che travolge i bianconeri e prenota il primo posto nel girone Champions". In taglio alto spazio al pari in extremis dell'Atalanta a Berna: "Dea infinita". In taglio basso spazio alle sfide in Champions di oggi delle milanesi: "Milan, dentro o fuori. Match point per l'Inter".