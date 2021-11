PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Sì, è il Toro di Juric"

Tuttosport dedica l’apertura al Torino e al successo dei granata sull’Udinese: "Sì, è il Toro di Juric. Una prodezza di Brekalo e il gol di Bremer piegano l'Udinese. Milinkovic decisivo: terza vittoria di fila". Di fianco la Juventus e il calciomercato: "Juve prima per Vlahovic. A Londra la sfida col Chelsea decisiva per il primo posto. Nel girone, Allegri vuole i gol e aspetta il bomber viola". In taglio alto i premi di Tuttosport: Pedri miglior giovane, Lewandowski miglior giocatore.