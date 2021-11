PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Siamo con voi!"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la gara decisiva per l'Italia di Mancini: "Stasera a Belfast l'Italia si gioca la qualificazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord (ore 20.45, Rai 1). Duello a distanza con la Svizzera che riceve la Bulgaria. Per evitare i playoff bisogna mantenere il vantaggio nella differenza reti". In taglio basso spazio al mercato del Torino: "Bremer, nuovo rilancio Toro".