PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Simeone al Napoli! Caos Verona"

"Simeone al Napoli! Caos Verona", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. "Tensione fra i veneti. Cioffi furioso con il ds. Petagna va al Monza. Pinamonti al Sassuolo". Apertura con i colpi di mercato della Juventus: "Kostic: volano assist! Per Depay scatta l'assalto finale". In taglio alto spazio al mercato del Torino: "Toro, Vlasic preso. E ora Miranchunk". In taglio basso la finale di Supercoppa europea: "Real, la sfida del sextete".