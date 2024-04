PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Sollievo Ndicka. Un gol alla paura"

"Baggio vota Zirkzee e lancia Yildiz".

"Sollievo Ndicka. Un gol alla paura", titola così Tuttosport in taglio alto in prima pagina, con riferimento al malore della difensore della Roma durante la sfida con l'Udinese. In apertura l'inervista a Roberto Baggio: "Baggio vota Zirkzee e lancia Yildiz". Di spalla spazio ai pareggi delle milanesi: "Milan, difesa horror. Ma l'Inter s'incarta". Sempre di spalla il mercato del Torino: "Buongiorno, Ricci, Bellanova: solo Toro".