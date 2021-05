PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Sos Juve”

Tuttosport apre in prima pagina con le difficoltà della Juventus dal punto di vista calcistico e non solo e le parole di Gravina sulla possibile esclusione: “Sos Juve”. In taglio alto le parole di Lewandowski: "Che bello segnare più di CR7". Sulla destra spazio al Torino "Nicola emergenza difesa" dopo gli stop di Izzo e Nkoulou. In taglio basso la festa della Salernitana: "Salerno festa. Lotito ora vende".