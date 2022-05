PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Spalletti, bufera continua”

E' questa l’apertura di Tuttosport che apre con le parole del tecnico azzurro in conferenza stampa.

“Spalletti, bufera continua”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con le parole del tecnico azzurro in conferenza stampa. "Napoli sempre a nervi tesi. Il tecnico si ribella alle critiche, scherza sulla restituzione della Panda e ribalta le accuse: 'All'inizio della stagione ci vedevano al settimo posto. Io resto'". In taglio alto il mercato bianconero: “Pogba-Juve, salto avanti”. Spazio al mercato anche in casa Torino, per un giocatore già in rosa: “Toro-Belotti, il sì è più vicino”.