PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Spareggio d’Italia”

Tuttosport dedica l’apertura al derby d’Italia in programma oggi tra Inter e Juventus: “Spareggio d’Italia. Stasera Inter-Juve, sfida fondamentale per scegliere la squadra che resterà in scia a Napoli e Milan”. A sinistra la vittoria del Milan a Bologna: "Bennacer-Ibra: sollievo Milan". In alto l'oro di Bartolini nel corpo libero ai mondiali di ginnastica artistica.