PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Squilli di Juve"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la vittoria della Juventus: "Squilli di Juve. Finalmente la cattiveria, Bologna travolto". Di spalla la classifica di Serie A dopo la vittoria dell'Atalanta contro la Fiorentina: "Agganciato il Napoli: Atalanta prima". Più in basso spazio alle panchine bollenti in Serie A: "Se va in Barça, Inzaghi salta". "Ciao Giampaolo, Samp a De Rossi?".