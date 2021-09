PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Stasera Spalletti a Udine cerca il colpo per tornare al comando"

"Stasera Spalletti a Udine cerca il colpo per tornare al comando", titola così in prima pagina nell'edizione di oggi. Apertura del quotidiano torinese dedicata all'ennesimo passo falso della Juventus di Allegri: "Crisi Juve. Botta e risposta Morata-Rebic. Allegri senza vittorie e terzultimo". In alto spazio alla grande domenica dello Sport italiano: "Che Italia! Top Ganna campione del Mondo. Volley campione d'Europa. Bagnaia trionfa a Misano".