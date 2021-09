PRIMA PAGINA - Tuttosport su Insigne: "Big in scadenza, c'è l'Inter"

"Italia record ma ora vinci" scrive Tuttosport in apertura sulla Nazionale, bloccata ieri in Svizzera sullo 0-0. Gli Azzurri, imbattuti da 36 partite consecutivamente (record come il Brasile), non riescono a sfondare contro la Svizzera e falliscono anche un calcio di rigore con Jorginho. Il cammino verso le qualificazioni Mondiali si complicano: gli elvetici restano a -4 ma con due gare in meno.

Novità Juve - "Allegri: Juve ti sistemo così". Novità allo studio per i bianconeri. Non c'è più CR7: gol dagli altri attaccanti e dai centrocampisti. Locatelli in rampa di lancio.

Mercato futuro - "Big in scadenza: l'Inter a caccia". Da Insigne a Tolisso, l'Inter pensa già alla squadra del prossimo futuro. Partita la caccia ai parametro zero 2022: Marotta e Ausilio specialisti. Tra i giovani c'è Lucca nel mirino.

L'intervista - Parla Rolando Bianchi: "Toro, Belotti devi meritarlo". L'ex bomber granata: "Il rinnovo? Cairo gli costruisca una squadra competitiva".

Milan - "Caro biglietti: la retromarcia". Biglietti per la Champions a prezzi altissimi. Protesta dei tifosi. Interviene l'amministratore delegato Ivan Gazidis: "Rivedremo i prezzi per la Champions League".