Che colpo dell'Empoli. I toscani di Andreazzoli hanno superato 1-0 la Juventus all'Allianz Stadium grazie al gol di Mancuso. Ko anche per il Torino che sempre ieri è stato sconfitto 2-1 a Firenze dai viola di Vincenzo Italiano. Questo il titolo in prima pagina di Tuttosport: "Fiasco e fischi. Cairo a zero".