PRIMA PAGINA - Tuttosport sulla Juve: "Pjanic e Vlahovic: rieccoli"

I protagonisti della 'copertina' sono Pjanic e Vlahovic: il serbo si prepara a tornare in campo nel test col Real, il bosniaco torna di moda per la mediana

"Rieccoli", si legge stamane in apertura su Tuttosport. I protagonisti della 'copertina' odierna sono Pjanic e Vlahovic: il serbo si prepara a tornare in campo nel test amichevole contro il Real, mentre il bosniaco torna di moda per la mediana e insidia Leandro Paredes.

Community Shield - "Liverpool-City, comincia lo spettacolo". Inizia ufficialmente la stagione in Inghilterra: stasera alle 18 parte la sfida tra Darwin e Haaland, che si contenderanno il primo trofeo della stagione.

Milan - Di spalla c'è spazio anche per i rossoneri: "Milan, finalmente! De Ketelaere è tuo". Al Bruges 32 milioni più 3 di bonus: il belga sarà a Milano domani per le visite. Intanto il Chelsea offre 8 milioni per Casadei, incassando il no secco dell'Inter.

Torino - "Schuurs: il Toro fa sul serio". Con questo titolo in taglio centrale, il quotidiano introduce le dichiarazioni dell'agente dell'olandese, che conferma la trattativa tra i granata e l'Ajax.