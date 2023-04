PRIMA PAGINA - Tuttosport sulla Juve: "Sì, il -15 è ingiusto"

"Clamoroso: persino l'accusa contesta la sanzione alla Juve! Oggi la sentenza".

"Sì, il -15 è ingiusto", nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con l'attesa sentenza sulla penalizzazione della Juventus."Clamoroso: persino l'accusa contesta la sanzione alla Juve! Oggi la sentenza". In taglio alto spazio alla Champion, con l'Inter che elimina il Benfica: "Eurosballo Inter, Milano in semifinale". Di spalla i rinnovi in casa Milan: "Leao, Giroud e Maignan: gioia e rinnovi". In taglio basso spazio al mercato del Torino: "Il Toro ora accelera. In Turchia per Baniya".