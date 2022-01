PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Super Inter, Juve a testa alta"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con la finale di Supercoppa italiana vinta dall'Inter: "Super Inter, Juve a testa alta. Sanchez decide la sfida di San Siro al 121' e regala ai nerazzurri il primo trofeo stagionale". In taglio basso spazio al calcio mercato: "Offerta Newcastle: Bremer: no a 30 milioni". Ancora in basso spazio alla vittoria dell'Atalanta in Coppa Italia, i bergamaschi dovranno vedersela con la vincente di Napoli-Fiorentina di stasera: "Muriel-Maehle avanti, Dea!"