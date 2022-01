PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Supercoppa per Scamacca"

"Supercoppa per Scamacca", questa l'apertura in prima pagina nell'edizione di oggi di Tuttosport: "Inter-Juve (Canale5, ore 21) assegna il primo trofeo della stagione. Ma la sfida proseguirà sul mercato: i bianconeri vorrebbero subito l'attaccante, obiettivo dei nerazzurri per giugno". A centro pagina spazio al mercato con un possibile rinnovo in casa Toro: "Bremer 2025!". Di spalla spazio alle sfide degli ottavi di Coppa Italia: "Oggi col Venezia: Atalanta, missione trionfo. Domani Milan-Genoa: Sheva, una coppa da brividi".