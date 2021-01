PRIMA PAGINA - Tuttosport titola: "Milan-Juve, senza tregua"

L'edizione odierna di Tuttosport apre stamane in edicola con il titolo: "Milan-Juve, senza tregua". In attesa della supersfida di domani, fuochi d'artificio sul mercato. Rossoneri su Zaccagni dell'Hellas Verona, mentre Simakan è ad un passo. I bianconeri provano l'affondo per Giroud ma devono far fronte alla positività di Alex Sandro, che ha portato tutta la squadra in bolla.