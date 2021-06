PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Tris per il bis"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la partita dell'Italia contro la Svizzera di stasera: "Tris per il bis". Al centro spazio alla vittoria del Portogallo di Ronaldo contro l'Ungheria: "CR7, due gol da Champions". In taglio basso spazio alla vittoria della Francia contro la Germania: "Comanda la Francia". In taglio alto in evidenza la foto di Christian Eriksen dall'ospedale di Copenaghen: "Chirs, il sorriso che aspettavamo".