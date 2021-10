PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Tutti in Chiesa (con Gigio)"

Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria dell'Italia nella finalina di Nations League contro il Belgio: "Tutti in Chiesa (con Gigio). Prova strepitosa di Chiesa, che strappa gli applausi dello Stadium". In taglio basso spazio al mercato con il futuro di Belotti in bilico: "Belotti: ora è Milan-Inter". Di spalla spazio alla finale di Nations League tra Spagna e Francia: "Benzema-Mbappé: trionfo Francia".