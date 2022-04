PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Un Sacchi brutto!"

"Juve in difficoltà, stappa il pari al Bologna nel recupero con Vlahovic. Fa discutere l'arbitraggio".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il brutto pareggio casalingo della Juventus e il discusso arbitraggio dell'arbitro Sacchi: "Un Sacchi brutto! Juve in difficoltà, stappa il pari al Bologna nel recupero con Vlahovic. Fa discutere l'arbitraggio: rigore negato ai bianconeri, due esplusi fra gli emiliani". A centro pagina spazio al Torino, raggiunta dalla Lazio al 93': "Solita beffa". Di spalla la classifica e gli ultimi due incontri in programma a Pasquetta: "Colpo Salernitana, bufera Samp. Domani Napoli-Roma e Dea-Verona".