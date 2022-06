PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Vertice di mercato Juve: questi 2 subito"

"Summit nel weekend con Allegri per definire le linee di mercato: Priorità agli arrivi di Pogba e Di Maria. Lo United su Rabiot".

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con il vertice del mercato in casa Juventus: "Questi 2 subito. Summit nel weekend con Allegri per definire le linee di mercato: Priorità agli arrivi di Pogba e Di Maria. Lo United su Rabiot". In taglio alto spazio al rinnovo del belga del Torino: "Toro-Praet, ora o mai più". Di spalla il primo colpo della Roma di Mourinho: "Roma: è Matic il primo rinforzo".