PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Vi vogliamo così!"

"Contro la Macedonia è in gioco la finale dei playoff Mondiali. Mancini: 'Pazienza e fiducia, i ragazzi sanno cosa devono fare'".

"Vi vogliamo così!", apre così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Contro la Macedonia è in gioco la finale dei playoff Mondiali. Mancini: 'Pazienza e fiducia, i ragazzi sanno cosa devono fare'. La spinta di Palermo: entusiasmo e stadio esaurito". Di spalla spazio al mercato in casa Juventus: "Juve, tutto su Zaniolo". Sempre di spalla spazio al mercato dell'altra torinese: "Il Toro pensa a Milik".