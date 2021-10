PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Vlahovic-Osimhen: la sfida del gol"

"Vlahovic-Osimhen: la sfida del gol", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Tutto esaurito per la Viola che vuole fermare Spalletti". Apertura dedidcata alla vittoria della Juventus nel derby contro il Torino: "Juve loca". In taglio alto spazio alla vittoria in rimonta dell'Inter contro il Sassuolo: "Inter, grazie Dzeko". Di spalla spazio al compleanno di Zlatan Ibrahimovic: "40 anni, auguri Zlatan infinito!"