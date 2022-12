PRIMA PAGINA - L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve, occhio a CR7"

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

"Juve, occhio a CR7". E' questo il titolo de La Gazzetta dello Sport nell'apertura della sua edizione odierna. Altro guaio per il club bianconero - si legge - con il fuoriclasse portoghese che ha chiesto gli atti dell'inchiesta di Torino per avere i suoi 20 milioni di euro, ossia la parte di stipendio a cui non ha mai rinunciasto e che la Juventus aveva fatto passare per tale.