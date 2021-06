PRIMA PAGINA - L'apertura della Gazzetta: "Il biscotto non ci piace"

"Il biscotto non ci piace" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura in riferimento all'ultimo impegno dell'Italia nel girone degli Europei. Vincere e basta, niente calcoli e massimo impegno per gli azzurri contro il Galles. Ci sarà turnover in attacco con Belotti e Chiesa che scalpitano.

Eriksen a casa - Spazio in taglio basso alla notizie di ieri in cui si leggeva come il danese era stato dimesso dall'ospedale nel quale era ricoverato dopo il malumore in campo. A luglio sarà a Milano per degli esami: adesso è tornato a casa con la moglie Sabrina nel rifugio di Odense.

Ibra operato - Spazio in taglio basso all'operazione che subito l'attaccane svedese. Il campione del Milan resterà fermo per otto settimane: è stato ripulito il ginocchio. Ora l'obiettivo è la prima di Serie A.