PRIMA PAGINA - La Juve può tornare prima, Tuttosport: "Il futuro in testa"

Bianconeri di scena alle 18 a Reggio Emilia contro il Sassuolo: con una vittoria la Juve può tornare, almeno per 24 ore, in testa alla Serie A.

TuttoNapoli.net

"Il futuro in testa" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Bianconeri di scena alle 18 a Reggio Emilia contro il Sassuolo: con una vittoria la Juve può tornare, almeno per 24 ore, in testa alla Serie A. Max: "Più giovane e italiana, questa squadra ha un brillante avvenire". Avanti con la super coppia formata da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Futuro nerazzurro - "Il fondo arabo: 1,3 miliardi per l'Inter": conferme sulla trattativa per la cessione, il club nerazzurro valutato più del Milan. L'economista Cottarelli: "Chi l'acquista fa un affare. Zhang? Rifinanziare il debito adesso è complicato".