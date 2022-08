PRIMA PAGINA - Parte la Serie A, l'apertura della Gazzetta: "Un mare di gol"

"Un mare di gol". Questo il titolo in prima pagina della Gazzetta dello Sport. In una data insolita per il nostro calcio, il 13 di agosto, parte la Serie A.

TuttoNapoli.net "Un mare di gol". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. In una data insolita per il nostro calcio, il 13 di agosto, parte la nuova Serie A. Questa sera, calcio d'inizio alle ore 18.30, Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta apriranno la prima giornata di campionato. Il turno proseguirà poi domani e anche nella giornata di Ferragosto.