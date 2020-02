PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Cairo: "Belotti non va al Napoli"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre la Juventus e Ramsey definito come chiave per arrivare a Pogba. Spazio poi alla dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, che rassicura i tifosi granata sul destino di Belotti: "Non va al Napoli", riporta in prima Tuttosport. Attenzione anche sulle vittorie di Inter e Roma in Europa League.