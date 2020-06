PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Champions, fase finale a Lisbona"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con la ripresa del calcio, Juve-Milan il match che di fatto sancisce il fischio d'inizio per la ripresa della Coppa Italia. Spazio poi alla Champions, con la Uefa che avrebbe ormai deciso di giocare la fase finale (Final Eight) a Lisbona.

Niente campo neutro, invece, per il Napoli, come emerso nelle ultime ore.