PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Colpo Napoli, gioiello Mertens"

"Sarri, così non basta!", questa è l'apertura della prima pagina di Tuttosport: Dybala e Cuadrado firmano la vittoria, ma la Juve anche contro il Brescia in 10 conferma di essere lenta e in ritardo di condizione. Pjanic ko, Chiellini in campo nel finale. In basso spazio alla vittoria del Napoli: "Gioiello Mertens", colpo Napoli, Cagliari contestato