PRIMA PAGINA - Tuttosport contro Cairo: "Non puoi più nasconderti!"

"Dybala, sì!". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport, che si sbilancia e fa sapere che la Joya recupererà per la partita della Juventus contro il Lione. In taglio alto un documento esclusivo con cui il quotidiano piemontese si scaglia contro il presidente Urbano Cairo: "Non puoi più nasconderti!".