PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Coppa Italia, si gioca solo Napoli-Inter"

"Un mese senza tifosi. Porte chiuse!". Tuttosport in prima pagina apre con l'argomento dominante: l'emergenza Coronavirus. Si legge ancora: "Coppa Italia, si gioca solo Napoli-Inter ma Juve-Milan è rinviata!". Sempre di spalla: "Inter-Lega, scontro totale". In taglio alto un messaggio per la madre di Cristiano Ronaldo colpita da un ictus: "Forza, mamma Dolores".