PRIMA PAGINA - Tuttosport: "CR7 non basta. Napoli, che orgoglio!"

La prima pagina di Tuttosport apre dando spazio alla grandissima impresa del Napoli che ha battuto per 2-1 la Juventus: "CR7 non basta". Sarri frusta la Juve. Napoli, che orgoglio. In taglio alto c'è la tragica morte della leggenda del basket mondiale Kobe Bryant: "Addio Kobe", la leggenda del Basket è morta nello schianto del suo elicottero. Perite con lui altre otto persone, fra le quali Gianna Maria, una delle quattro figlie.