PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Demme più Lobotka, il Napoli raddoppia!"

"Colpo su colpo!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sulla sfida tra Inter e Juventus per aggiudicarsi Sandro Tonali. Nuovo affondo dei nerazzurri per il centrocampista del Brescia, che resta nel mirino dei bianconeri. Le strategie di Paratici per questo mercato e per il prossimo: nell'immediato tutto ruota attorno a Emre Can.

Inter - Il mercato tiene banco in questi giorni ed i nerazzurri trovano spazio nella parte centrale della prima pagina del quotidiano questa mattina con questo titolo: "Young, sì a Conte, ma lo United fa muro". Il 34enne capitano della squadra inglese ha già dato il suo ok al tecnico ex Juventus, ma, per il momento, non basta.

Bologna - "Barrow e Ibanez: due regali per Sinisa". Questo il titolo che il giornale ha scelto questa mattina sui rossoblù nella parte centrale della sua prima pagina. Doppio colpo per gli emiliani dall'Atalanta per rafforzarsi e cercare di ottenere una salvezza tranquilla.

Napoli - Azzurri che trovano anche loro spazio nella parte centrale del quotidiano con questo titolo: "Demme più Lobotka: il Napoli raddoppia". Giuntoli cerca l'affondo per il centrocampista del Lipsia, praticamente in arrivo, ma non si accontenta e cerca di strappare il sì anche al Celta Vigo per il suo giocatore.