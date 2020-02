PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, ecco perché ti fischiano. Inter incompiuta"

"Juve, ecco perché ti fischiano" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Focus sul malumore dei tifosi nonostante una stagione, quella dei bianconeri, ancora tutta da vivere, con le tre competizioni ancora possibili. In alto:" Milano in Zona Europa, Toro all'infermo" dopo il posticipo dell'ultima giornata decisa dal solito Rebic. Di spalla "L'Inter è un'incompiuta" dopo le tante rimonte subite contro le big, l'ultima contro la Lazio.