PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Milik l'idea più forte per l'attacco Juve"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con la ripresa del campionato e le date individuate per la ripresa: i ritiri - si legge - si dovrebbero tenere dal 18 maggio, per poi cominciare a giocare il 6 giugno e terminare il 2 agosto. Spazio al mercato in casa Juve, con Milik il nome forte per rinforzare l'attacco bianconero.